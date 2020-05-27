Анастасия Лях .27 мая, 2020 4

Студия Amazon запустила в производство сериал, основанный на трилогии Стига Ларссона «Миллениум», сообщает Variety.

Напомним, романы шведского писателя («Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки») сперва были экранизированы на родине (роль хакерши Лисбет Саландер исполнила Нуми Рапас). Затем англоязычную версию представил голливудский режиссер Дэвид Финчер (главную роль исполнила Руни Мара), но фильм плохо показал себя в прокате и не получил продолжений, несмотря на положительную критику. А после была выпущена картина «Девушка, которая застряла в паутине», где в образе Саландер предстала Клер Фой, но эта лента была разгромлена рецензентами и опять же собрала ничтожную кассу.

Сообщается, что сериал не будет повторять сюжеты книг, но лишь воспользуется названием и яркой героиней. Кто сыграет Лисбет, пока неизвестно.