Анастасия Лях .18 ноября, 2020 12

Компания DC и телеканал CW запустили в производство новый супергеройский сериал, посвященный Чудо-девушке , сообщает Deadline.

Главной героиней нового шоу станет латиноамериканка Яра Флор, которая в комиксах является дочерью воинственной амазонки (как и Чудо-женщина ) и речного бога. Свои суперспособности девушка, естественно, направляет на борьбу со злом.

Шоураннером проекта выступает Дейлин Родригез, известная по сериалу «Королева юга». «Чудо-девушка» после закрытия сериала «Супергерл» станет новым пополнением супергеройской вселенной канала CW, начатой сериалом «Стрела».

Кто сыграет Яру Флор, пока неизвестно.