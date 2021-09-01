Анастасия Лях .1 сентября, 2021 7

Как сообщает The Hollywood Reporter, в третьем сезоне сериала «Бэтвумен» протагонистка столкнется с архизлодейкой по имени Ядовитый плющ.

Это хорошо известный фанатам персонаж вселенной DC. Настоящее имя Ядовитого плюща — Памела Айсли. В сериале мы узнаем ее предысторию. Айсли была талантливым ученым и стремилась сделать мир лучше. Но когда коллега по научным исследованиям провел над ней эксперимент и ввел в кровь опасные растительные токсины, Памела помешалась и превратилась в одержимую злодейку.

В телешоу роль исполнит Бриджет Риган. Напомним, ранее Ядовитый плющ появлялась в фильме «Бэтмен и Робин» 1997 года выпуска. Там ее сыграла Ума Турман.