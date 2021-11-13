В Сеть утекли
На одном из концептов изображен поединок протагониста с Дартом Вейдером. Напомним, Вейдер до перехода на темную сторону был
Действие сериала развернется спустя десять лет после событий «Мести ситхов». По сюжету
Анастасия Лях .13 ноября, 2021 0 5
На фото: Концепт-арт к сериалу про Оби-Вана Кеноби
В Сеть утекли
На одном из концептов изображен поединок протагониста с Дартом Вейдером. Напомним, Вейдер до перехода на темную сторону был
Действие сериала развернется спустя десять лет после событий «Мести ситхов». По сюжету
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