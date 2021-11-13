В Сеть утекли концепт-арты предстоящего диснеевского сериала про легендарного мастер-джедая Оби-Вана Кеноби в исполнении Юэна МакГрегора.

На одном из концептов изображен поединок протагониста с Дартом Вейдером. Напомним, Вейдер до перехода на темную сторону был учеником-джедаем Энакином Скайуокером, многообещающим падаваном мастера Оби-Вана. И в сериале, судя по всему, ученик и учитель сойдутся в непримиримой схватке.

Действие сериала развернется спустя десять лет после событий «Мести ситхов». По сюжету Оби-Ван Кеноби будет учить и воспитывать юного Люка Скайуокера на планете Татуин. К роли Дарта Вейдера вернется Хейден Кристенсен. Также роли исполнят Джоэл Эдгертон, Индира Варма, Кумэйл Нанджиани, Руперт Френд и другие.