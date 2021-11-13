Анастасия Лях .13 ноября, 2021 5

На фото: Концепт-арт к сериалу про Оби-Вана Кеноби

В Сеть утекли концепт-арты предстоящего диснеевского сериала про легендарного мастер-джедая Оби-Вана Кеноби в исполнении Юэна МакГрегора.

На одном из концептов изображен поединок протагониста с Дартом Вейдером. Напомним, Вейдер до перехода на темную сторону был учеником-джедаем Энакином Скайуокером, многообещающим падаваном мастера Оби-Вана . И в сериале, судя по всему, ученик и учитель сойдутся в непримиримой схватке.