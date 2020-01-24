В Сети появилось новое фото со съемочной площадки марвеловского сериала «Сокол и Зимний солдат».
На нем изображен актер Уайатт Рассел в костюме супергероя по имени Джон Уокер по прозвищу Агент США. На снимке он держит в руках щит Капитана Америка, полученный от минобороны.
Неизвестно, в каком образе Агент предстанет в предстоящем телешоу, но в комиксах он сперва фигурировал как антигерой по имени
«Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастьяном Стэном должен выйти на потоковом сервисе Disney+ в этом году, но точная дата выхода пока не называется.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую