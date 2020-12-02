В сериале «Соколиный глаз» появится персонаж из «Черной вдовы»
Анастасия Лях
.2 декабря, 2020
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На фото: Елена Белова в исполнении Флоренс Пью в фильме "Черная вдова"
Издание The Direct, ссылаясь на анонимные источники, пустило слух, что в предстоящем марвеловском сериале «Соколиный глаз», в котором Джереми Реннер вновь сыграет Клинта Бартона, появится Елена Белова из фильма «Черная вдова».
Напомним, полнометражный сольник «Черная вдова», посвященный кагэбэшному прошлому Наташи Романовой в исполнении Скарлетт Йоханссон, не вышел на экраны из-за пандемии, и теперь его релиз запланирован на 6 мая 2021 года. В картине помимо Наташи будет фигурировать наемная убийца и шпионка элитного уровня Елена Белова, которая была завербована теми же российскими (советскими) спецслужбами, что и Романова, и проходила обучение по той же сверхсекретной программе «Красная комната». Роль Беловой исполнила Флоренс Пью.
По данным издания, Белова появится и в сериале о Бартоне. Более того, именно она станет новой Черной вдовой после гибели Наташи в фильме «Мстители: Финал».
Съемки «Соколиного глаза» должны стартовать буквально на днях в Нью-Йорке, а затем перебраться в Атланту. Шоу выйдет на стриминге Disney+ либо в конце 2021, либо в начале 2022 года.