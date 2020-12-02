Анастасия Лях .2 декабря, 2020 9

Издание The Direct, ссылаясь на анонимные источники, пустило слух, что в предстоящем марвеловском сериале «Соколиный глаз», в котором Джереми Реннер вновь сыграет Клинта Бартона, появится Елена Белова из фильма «Черная вдова».

Напомним, полнометражный сольник «Черная вдова», посвященный кагэбэшному прошлому Наташи Романовой в исполнении Скарлетт Йоханссон, не вышел на экраны из-за пандемии, и теперь его релиз запланирован на 6 мая 2021 года. В картине помимо Наташи будет фигурировать наемная убийца и шпионка элитного уровня Елена Белова, которая была завербована теми же российскими (советскими) спецслужбами, что и Романова, и проходила обучение по той же сверхсекретной программе «Красная комната». Роль Беловой исполнила Флоренс Пью.

По данным издания, Белова появится и в сериале о Бартоне. Более того, именно она станет новой Черной вдовой после гибели Наташи в фильме «Мстители: Финал».