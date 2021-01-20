В Сети прошел слух, что в марвеловском сериале «ВандаВижен», который на днях стартовал на стриминге Disney+, появится супергерой Ртуть, воскресший из мертвых брат Алой ведьмы.
Причем сыграет его не Аарон
Возвращение Ртути вполне реально, так как сюжет сериала «ВандаВижен» строится на иллюзорных реальностях, которые создает Алая ведьма, чтобы защититься от действительности, в которой она сперва лишилась брата, а затем возлюбленного. Ртуть может воскреснуть так же, как и Вижен.
Неудивительно и привлечение Питерса вместо
Шоу «ВандаВижен», стилизованное под классические американские ситкомы, стартовало 15 января. Первые два эпизода, длящиеся до получаса, вышли сразу, а теперь фанатам придется довольствоваться одной серией в неделю.