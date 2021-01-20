Анастасия Лях .20 января, 2021 10

В Сети прошел слух, что в марвеловском сериале «ВандаВижен», который на днях стартовал на стриминге Disney+, появится супергерой Ртуть, воскресший из мертвых брат Алой ведьмы.

Причем сыграет его не Аарон Тейлор-Джонсон , который играл Ртуть в фильме «Мстители: Эра Альтрона» (там же этот персонаж и погиб), а Эван Питерс, который играл Ртуть в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Темный Феникс». Последние принадлежат студии Fox, но поскольку Fox теперь принадлежит Disney, то и франшиза о мутантах теперь является частью MCU.

Возвращение Ртути вполне реально, так как сюжет сериала «ВандаВижен» строится на иллюзорных реальностях, которые создает Алая ведьма, чтобы защититься от действительности, в которой она сперва лишилась брата, а затем возлюбленного. Ртуть может воскреснуть так же, как и Вижен.

Неудивительно и привлечение Питерса вместо Тейлора-Джонсона , поскольку его персонаж из «Людей Икс» очень полюбился публике.

Шоу «ВандаВижен», стилизованное под классические американские ситкомы, стартовало 15 января. Первые два эпизода, длящиеся до получаса, вышли сразу, а теперь фанатам придется довольствоваться одной серией в неделю.