Сайт Murphys Multiverse пустил озадачивающий слух. Возможно, одну из важных ролей в предстоящем марвеловском сериале «ВандаВижен» исполнит актер Эван Питерс.
Почему такая информация озадачивает? Да потому что Эван Питерс играл марвеловского супергероя Квиксильвера (он же Ртуть, он же Пьетро Максимофф,
Сейчас Fox является собственностью Disney. Так что Питерс вполне мог бы влиться в MCU. А поскольку сериал про любовь Вижена и Алой ведьмы презентуется как винтажный приквел, то и Ртуть может быть жив… Гипотетически.
С другой стороны, Питерс может рассматриваться и на совершенно другую роль. Словом, пока все туманно и неофициально. Шоу «ВандаВижен» должно стартовать на потоковом сервисе Disney+ в декабре.