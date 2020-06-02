Анастасия Лях .2 июня, 2020 1

Сайт Murphys Multiverse пустил озадачивающий слух. Возможно, одну из важных ролей в предстоящем марвеловском сериале «ВандаВижен» исполнит актер Эван Питерс.

Почему такая информация озадачивает? Да потому что Эван Питерс играл марвеловского супергероя Квиксильвера (он же Ртуть, он же Пьетро Максимофф, брат-близнец Алой ведьмы) во вселенной «Людей Икс» студии Fox. А во вселенной диснеевских «Мстителей» эту роль исполнял Аарон Тейлор-Джонсон , но его персонаж погиб в фильме «Мстители: Эра Альтрона».

Сейчас Fox является собственностью Disney. Так что Питерс вполне мог бы влиться в MCU. А поскольку сериал про любовь Вижена и Алой ведьмы презентуется как винтажный приквел, то и Ртуть может быть жив… Гипотетически.

С другой стороны, Питерс может рассматриваться и на совершенно другую роль. Словом, пока все туманно и неофициально. Шоу «ВандаВижен» должно стартовать на потоковом сервисе Disney+ в декабре.