Анастасия Лях .10 октября, 2021 2

В предстоящем дорогущем сериале стриминга Amazon «Властелин колец», основанном на фэнтезийной вселенной Толкина, хоббиты будут представлены расово разнообразными.

Напомним, в фильмах Питера Джексона народ хоббитов был исключительно белокожим. Создатели телевизионного проекта решили подправить этот момент и внести в цвет кожи хоббитов максимальное разнообразие. Об этом рассказал темнокожий британский актер Ленни Генри, который как раз и играет одного из цветных жителей Шира, хоббитовской деревни.

По словам Генри, в сериале будут черные хоббиты, хоббиты-мулаты , хоббиты-азиаты и даже хоббиты-маори . Также актер отметил, что в проекте будут сильные и ключевые женские персонажи.

Как мы уже не раз писали, действие шоу развернется за тысячи лет до событий трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.