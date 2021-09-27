Таня Гончаренко .27 сентября, 2021 8

Второй сезон популярного фэнтези-сериала "Ведьмак" выдет на экарны только 17 декабря 2021 года, но Netflix уже решили продлить проект на трейтий сезон.

Об этом стало известно во время онлайн-мероприятия TUDUM, как сообщает Deadline. Во время фанатского стрима, раскрывали подробности проекта и показали трейлер второго сезона.

Главную роль Геральта из Ривии - охотника на сверхъестественных тварей, продолжает играть Генри Кавилл. Также, к своим ролям вернуться также Аня Чалотра (Йеннифер), Фрейя Аллан (Цири), а также Джои Бэти (Лютик). Актер Ким Бодния, воплотит в новом сезоне Весемира.

Помимо заявки на третий сезон, Netflix намерены и дальше развивать историю Ведьмака в спин-оффах. Напомним, что в 2022 году состоится премьера приквела сериала, под названием "Ведьмак: Происхождение". История в котором расскрывает события 1200-летней давности. Также, стрим-сервис собирается дополнить франшизу сериалом, ориентированным на семейный просмотр.