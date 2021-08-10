Анастасия Лях .10 августа, 2021 8

Как сообщает The Hollywood Reporter, потоковый сервис Apple TV+ продолжит сотрудничество с Биллом Лоуренсом, создавшим комедийный сериал про футбольного тренера «Тед Лассо».

Новый проект называется «Плохая обезьянка». В его основу лег одноименный комедийный роман Карла Хайасена, повествующий о детективе полиции из Южной Флориды, которого понижают в звании и назначают инспектором общепита. Внезапно герой сталкивается с необычным делом, когда случайный турист во время рыбалки находит в воде отрубленную руку. Происшествие уводит бывшего сыщика в водоворот глобального политического заговора и коррупции.

Главную роль исполнит Винс Вон, который также выступит продюсером. Для актера это будет первое появление на ТВ со времен выхода второго сезона сериала «Настоящий детектив».