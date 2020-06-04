Анастасия Лях .4 июня, 2020 4

Как мы уже писали, актриса Руби Роуз, исполнившая роль Бэтвумен в первом сезоне сериала, покинула проект из-за чрезмерных нагрузок и занятости, к которой была не готова.

В настоящее время создатели шоу ищут актрису на замену. Однако новая исполнительница не станет играть все ту же Кэти Кейн, которую играла Роуз. Во втором сезоне зрители познакомятся с новым персонажем, которая примет эстафету от Кейн и станет следующей защитницей Готэма.

Deadline пишет, что новой супергероиней станет Райан Уайлдер, девушка помладше, чем Кэти Кейн, и совсем на нее не похожая. Уайлдер — открытая лесбиянка с преступным прошлым (наркодилерство), которая завязала и живет тихой отшельнической жизнью в трейлере.

Имя актрисы, надо полагать, будет обнародовано в ближайшее время.