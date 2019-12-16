Анастасия Лях .16 декабря, 2019 10

На фото: Кадр из сериала "Ведьмак"

Потоковый сервис Netflix, который уже провел тестовые показы сериала «Ведьмак», прислушался и отреагировал на критику зрителей, сообщает Redenian Intelligence.

Ранее зрители после тестовых просмотров отметили, что костюмы героев не соответствуют описанию из оригинального литературного цикла польского писателя Анжея Сапковского. Особенно им не понравились доспехи воинов Нильфгаарда.

Netflix отреагировал на недовольство радикально: уволил дизайнера костюмов Тима Аслана и назначил на эту должность Люсинду Райт, которая создаст костюмы для второго сезона.

Напомним, первый сезон «Ведьмака» выходит 20 декабря.