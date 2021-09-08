Спортивная драма «Воин» 2011 года выпуска, в которой сыграли Том Харди и Джоэл Эдгертон, обзаведется многосерийным продолжением, пишет DiscussingFilm.

Режиссером сериала выступит создатель оригинала Гэвин О’Коннор. Производством шоу занимается студия Lionsgate, а релиз состоится на одном из стримингов (каком именно, пока неизвестно). По словам постановщика, герои-братья, которых сыграли Харди и Эдгертон, в телепроекте не появятся и вообще никто из персонажей фильма не вернется, но сериал будет выполнен в том же духе, и, естественно, сюжет аналогично развернется вокруг боевых состязаний под названием «Спарта».

В центре действия телевизионного сиквела окажутся четыре бойца: двое мужчин и две женщины. По словам О’Коннора, они будут бороться не за победу, а за что-то куда более важное, а само шоу коснется серьезных социальных тем, в частности бедности и зависимости.