Анастасия Лях .17 октября, 2020 9

Относительно недавно стало известно, что главную роль в марвеловском сериале про Женщину-Халка исполнит Татьяна Маслани. А теперь актриса опровергла эту новость.

Информацию о назначении Маслани опубликовало авторитетное издание Deadline, ссылаясь на слова актера Марка Руффало, исполнителя роли Халка в полнометражных фильмах Marvel. При этом Руффало официально поприветствовал коллегу, а Marvel с тех пор не дала опровержения.

По словам же самой Маслани, она действительно рассматривалась на роль, но это было давно, и якобы к соглашению студия и актриса так и не пришли.