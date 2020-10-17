Вокруг сериала «Женщина-Халк» сложилась непонятная ситуация
Анастасия Лях
.17 октября, 2020
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На фото: Татьяна Маслани и Женщина-Халк
Относительно недавно стало известно, что главную роль в марвеловском сериале про Женщину-Халка исполнит Татьяна Маслани. А теперь актриса опровергла эту новость.
Информацию о назначении Маслани опубликовало авторитетное издание Deadline, ссылаясь на слова актера Марка Руффало, исполнителя роли Халка в полнометражных фильмах Marvel. При этом Руффало официально поприветствовал коллегу, а Marvel с тех пор не дала опровержения.
По словам же самой Маслани, она действительно рассматривалась на роль, но это было давно, и якобы к соглашению студия и актриса так и не пришли.
Напомним, что сериал «Женщина-Халк», который находится в разработке и предназначен для потокового сервиса Disney+, расскажет о Дженнифер Уолтерс, кузине Брюса Беннера, которая получает способность превращаться в зеленого амбала после того, как попадает в аварию и нуждается в донорской крови, которую дает Беннер.