Анастасия Лях .29 сентября, 2020 1

На фото: Кольцо Всевластия из трилогии Питера Джексона "Властелин колец"

Сервис Amazon возобновил съемки своего амбициозного телепроекта «Властелин колец», которые проходят в Новой Зеландии, пишет Deadline.

Напомним, продакшен был поставлен на паузу во время карантина. До эпидемии съемочная группа успела отснять первые два эпизода, режиссером которых выступил Хуан Антонио Байона («Невозможное», «Мир Юрского периода 2»).

За время карантина создатели шоу поработали над сценарием второго сезона, так что теперь будут доснимать первый сезон и снимать второй параллельно.