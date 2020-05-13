Анастасия Лях .13 мая, 2020 10

Спецвыпуск легендарного ситкома «Друзья», должный порадовать фанатов возвращением всех любимых персонажей, не отменяется, но снова откладывается, сообщает Variety.

Напомним, специальный выпуск-воссоединение должен был выйти в мае. Его планировали приурочить к запуску нового потокового сервиса HBO Max. Но из-за пандемии коронавируса и связанного с ней карантина производство эпизода пришлось отложить.