Спецвыпуск легендарного ситкома «Друзья», должный порадовать фанатов возвращением всех любимых персонажей, не отменяется, но снова откладывается, сообщает Variety.
Напомним, специальный выпуск-воссоединение должен был выйти в мае. Его планировали приурочить к запуску нового потокового сервиса HBO Max. Но из-за пандемии коронавируса и связанного с ней карантина производство эпизода пришлось отложить.
Сперва создатели проекта рассчитывали возобновить работу с задержкой в один-два месяца, то есть с прицелом выпустить серию в июне—июле. Но теперь сообщается, что в лучшем случае спецвыпуск стоит ждать в конце лета.