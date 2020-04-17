Анастасия Лях .17 апреля, 2020 4

Студия Disney намерена выпустить документальный мини-сериал о том, как снимался фантастический сериал «Мандалорец».

Информация об этом появилась на официальной Твиттер-странице потокового сервиса Disney+, который транслировал шоу, основанное на вселенной космической саги «Звездные войны». Выход многосерийной документалки, в которую войдут восемь эпизодов, будет приурочен к 4 мая, международному дню «Звездных войн».

Докупроект получил название «Галерея Disney: Мандалорец». Он расскажет посредством интервью с членами творческой команды и покажет посредством непосредственного видео со съемок первого сезона, что именно и как происходило на площадке и, в частности, как использовались новаторские технологии виртуальной реальности, создающие компьютерную графику не постфактум, а прямиком на месте съемок рядом с актерами.

Напомним, в настоящее время уже завершены съемки второго сезона «Мандалорца», выход которого намечен на осень текущего года. Правда, неясно, сможет ли команда в условиях карантина вовремя закончить постпродакшен.