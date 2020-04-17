Студия Disney намерена выпустить документальный
Информация об этом появилась на официальной
Докупроект получил название «Галерея Disney: Мандалорец». Он расскажет посредством интервью с членами творческой команды и покажет посредством непосредственного видео со съемок первого сезона, что именно и как происходило на площадке и, в частности, как использовались новаторские технологии виртуальной реальности, создающие компьютерную графику не постфактум, а прямиком на месте съемок рядом с актерами.
Напомним, в настоящее время уже завершены съемки второго сезона «Мандалорца», выход которого намечен на осень текущего года. Правда, неясно, сможет ли команда в условиях карантина вовремя закончить постпродакшен.
Фильм огонь, я в HD качестве тут ==>> bit.ly/Okino4K смотрел, что и Вам рекомендую!