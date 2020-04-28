Анастасия Лях .28 апреля, 2020 8

Как сообщает Variety, в разработке находится многосерийный телепроект, основанный на цикле романов Терри Пратчетта «Плоский мир».

Серия «Плоский мир» всего насчитывает сорок одну книгу. Написаны они в жанре юмористической фантастики. Действие разворачивается в вымышленном сюрреалистичном мире, который представляет собой гигантский диск, что держится на спинах четырех слонов, а те в свою очередь стоят на панцире громадной черепахи. Пратчетт пародирует каноны фантастического и фэнтезийного жанров и одновременно высмеивает и изобличает изъяны реальности.

Первая книга цикла под названием «Цвет волшебства» была опубликована в 1983 году, последняя («Пастушья корона») — в 2015-м .

Пока что неизвестно, какие именно романы лягут в основу предстоящего шоу.