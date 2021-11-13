Анастасия Лях .13 ноября, 2021 8

На фото: Кадр из сериала "И просто так"

Стриминг HBO Max обнародовал первый тизер и дату выхода сериала «И просто так», который станет продолжением культовой франшизы «Секс в большом городе».

Из ролика стало известно, что шоу выйдет 9 декабря этого года, менее чем через месяц. Также из тизера мы узнаем, что Кэрри Брэдшоу теперь ведет не колонку в журнале, а подкаст. И мистер Биг все еще с ней (ранее ходили слухи о том, что пара испытает болезненный развод): на видео они благополучно целуются. И еще в трейлере можно увидеть новых подруг культовой манхэттенской четверки (вернее, теперь троицы).

Напомним, к своим легендарным ролям вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Саманта в сюжете не появится, так как Ким Кэттролл от участия в проекте отказалась. Джон Корбетт снова сыграет Эйдана, одного из бывших бойфрендов главной героини.