Анастасия Лях .5 октября, 2021 10

На фото: Кадр из сериала "Дом дракона"

Канал HBO выпустил первый тизерный трейлер сериала «Дом дракона», являющегося приквел-ответвлением «Игры престолов».

Напомним, шоу основывается на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Действие разворачивается за триста лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — дом Таргариенов, которые покинули родную Валирию и отправились завоевывать Вестерос.

В спин-оффе снялись Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен), Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Рис Иванс (Отто Хайтауэр) и другие. Шоураннером выступил один из самых ярких режиссеров «Игры престолов» Мигель Сапочник.

Релиз намечен на 2022 год на стриминге HBO Max, но точной даты пока нет.