Анастасия Лях .10 марта, 2022 9

Стриминг Disney+ обнародовал первый тизерный трейлер сериала « Оби-Ван Кеноби» с Юэном МакГрегором.

Напомним, действие шоу разворачивается спустя десять лет после «Мести ситхов», когда ученик Оби-Вана Энакин Скайуокер окончательно перешел на темную сторону и превратился в Дарта Вейдера. Ордена джедаев больше нет. Кеноби изгнан на Татуин. На пустынной планете мастер воспитывает и обучает подрастающего Люка Скайуокера, сына Энакина.

Известно, что к роли Дарта Вейдера вернется Хейден Кристенсен. Также в ролях заняты Джоэл Эдгертон, Кумэйл Нанджиани, Индира Варма, Руперт Френд и другие. Режиссером всех серий выступила Дебора Чоу, работавшая над «Мандалорцем». Премьера запланирована на 25 мая.