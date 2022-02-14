Анастасия Лях .14 февраля, 2022 11

На фото: Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Amazon выпустила долгожданный тизерный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», премьера которого состоялась в рамках прошедшего на выходных Супербоула.

Тизер знакомит зрителей с уже известными (молодые Элронд и Галадриэль), и неизвестными персонажами, а также с локациями, в которых разворачиваются события. Напомним, эта история происходит в Средиземье за тысячи лет до «Хоббита» и «Властелина колец».

Режиссером первых двух эпизодов выступил Хуан Антонио Байона («Невозможное», «Мир Юрского периода 2»). Роли исполнили Морфидд Кларк, Синтия Аддай-Робинсон , Тристан Гравель, Бенджамин Уокер, Джозеф Моул и другие.

Старт сериала запланирован на 2 сентября этого года.