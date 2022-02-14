Amazon выпустила долгожданный тизерный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», премьера которого состоялась в рамках прошедшего на выходных Супербоула.
Тизер знакомит зрителей с уже известными (молодые Элронд и Галадриэль), и неизвестными персонажами, а также с локациями, в которых разворачиваются события. Напомним, эта история происходит в Средиземье за тысячи лет до «Хоббита» и «Властелина колец».
Режиссером первых двух эпизодов выступил Хуан Антонио Байона («Невозможное», «Мир Юрского периода 2»). Роли исполнили Морфидд Кларк, Синтия
Старт сериала запланирован на 2 сентября этого года.