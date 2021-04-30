Канал Showtime выпустил первый тизер девятого сезона сериала «Декстер», а также объявил, что новые серии появятся уже осенью этого года.
Напомним, девятый сезон был анонсирован в октябре 2020-го, что стало приятным сюрпризом и большой неожиданностью для фанатов, так как шоу было закрыто еще в 2013 году после выхода восьмого сезона. Финал не понравился ни критикам, ни зрителям, а поклонников и вовсе привел в бешенство, так что создатели проекта, видимо, решили реабилитироваться.
Майкл С. Холл вернется к роли Декстера Моргана, криминалиста из полиции Майами, который в тайне от всех и от собственной сестры-детектива промышляет серийными убийствами, но убивает исключительно серийных убийц. Девятый сезон начнется там же, где закончился восьмой. Шоураннером снова выступит Клайд Филлипс.