Анастасия Лях .30 апреля, 2021 8

Канал Showtime выпустил первый тизер девятого сезона сериала «Декстер», а также объявил, что новые серии появятся уже осенью этого года.

Напомним, девятый сезон был анонсирован в октябре 2020-го , что стало приятным сюрпризом и большой неожиданностью для фанатов, так как шоу было закрыто еще в 2013 году после выхода восьмого сезона. Финал не понравился ни критикам, ни зрителям, а поклонников и вовсе привел в бешенство, так что создатели проекта, видимо, решили реабилитироваться.