Анастасия Лях .9 декабря, 2021 4

На фото: Один из постеров сериала "Сквозь снег"

Создатели постапокалиптического сериала «Сквозь снег» выпустили трейлер третьего сезона и анонсировали возвращение героини Дженнифер Коннелли.

Напомним, «Сквозь снег» — сериальный ремейк одноименного полнометражного фильма, выпущенного в 2013 году. Оригинал снял южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, а роли исполнили Крис Эванс, Эд Харрис, Тильда Суинтон, Октавия Спенсер, Джон Херт. В сериале же ведущие партии достались Дженнифер Коннелли, Шону Бину, Давиду Диггсу и Элисон Райт.

Сюжет разворачивается внутри поезда, который колесит кругами вокруг замерзшей планеты и внутри которого конфликтуют разделенные на социальные классы последние остатки человечества.

Примечательно, что во втором сезоне героиня Дженнифер Коннелли, инженер и машинист поезда Мелани, якобы замерзла и погибла во льдах за пределами поезда. Но внезапно третий сезон, который стартует 24 января 2022, пообещал ее возвращение.