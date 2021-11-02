В Сети появился первый трейлер диснеевского сериала «Книга Бобы Фетта», который является
Напомним, впервые Боба Фетт появился в финале второго сезона «Мандалорца». Его сыграл Темуэра Моррисон. Он же повторит роль и в
Напомним, во вселенной «Звездных войн» Боба Фетт — лучший из лучших охотник за головами, первый из множества клонов мандалорского наемника Джанго Фетта, которые впоследствии стали частью Великой армии Республики.
Шоураннером «Книги Бобы Фетта» выступил создатель «Мандалорца» Джон Фавро. Премьера запланирована на 2022 год на стриминге Disney+.