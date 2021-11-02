Анастасия Лях .2 ноября, 2021 0

На фото: Темуэра Моррисон в роли Бобы Фетта

В Сети появился первый трейлер диснеевского сериала «Книга Бобы Фетта», который является спин-оффом «Звездных войн» и сериала «Мандалорец».

Напомним, впервые Боба Фетт появился в финале второго сезона «Мандалорца». Его сыграл Темуэра Моррисон. Он же повторит роль и в спин-оффе «Книга Бобы Фетта». По сюжету, который развернется на планете Татуин, главный герой и его соратница Феннек Шэнд ( Мин-На Вэнь) будут защищать планету от преступников.

Напомним, во вселенной «Звездных войн» Боба Фетт — лучший из лучших охотник за головами, первый из множества клонов мандалорского наемника Джанго Фетта, которые впоследствии стали частью Великой армии Республики.

Шоураннером «Книги Бобы Фетта» выступил создатель «Мандалорца» Джон Фавро. Премьера запланирована на 2022 год на стриминге Disney+.