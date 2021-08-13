Анастасия Лях .13 августа, 2021 12

Канал FX выложил трейлер третьего сезона сериала-антологии «Американская история преступлений».

Напомним, новый сезон получил подзаголовок «Импичмент». Он расскажет о секс-скандале вокруг тогдашнего президента США Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински, который привел к попытке импичмента. Клинтона сыграл загримированный Клайв Оуэн, Монику Левински — Бини Фелдштейн, Хилари Клинтон — Иди Фалько, а Сара Полсон, муза шоураннера Райана Мерфи, воплотила образ госслужащей Линды Трипп, которая записывала личные телефонные разговоры Клинтона и Левински на аудиокассеты, которые впоследствии обнародовала.

Третий сезон стартует в эфире 7 сентября.

Напомним, ранее вышли сезоны, посвященные уголовному делу футболиста О. Дж. Симпсона и убийству модельера Джанни Версаче.