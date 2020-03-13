Анастасия Лях .13 марта, 2020 7

На фото: Один из постеров сериала "Флэш"

Студия Warner и телеканал CW приостановили производство нескольких сериалов, включая такие популярные проекты, как «Флэш» и «Люцифер». Причина — естественно, коронавирус.

Как пишет Deadline, производство официально остановлено с сегодняшнего дня, 13 марта, и до «особого распоряжения». Отметим, что создатели «Флэша» готовили седьмой сезон, а создатели «Люцифера» — пятый.

Напомним, ранее студия Disney остановила съемки сериала «Сокол и Зимний солдат», которые проходили в Праге. Вся съемочная команда была срочно эвакуирована обратно в США.