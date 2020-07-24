Анастасия Лях .24 июля, 2020 11

Канал CW запустил в производство сериальный проект, основанный на рассказе Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон», пишет Deadline.

Рассказ Кинга — религиозная сатира, которую на экране легко можно превратить в фантастический экшен. Главная героиня — девушка по имени Бекки Полсон, которая однажды случайно выстреливает себе в голову гвоздем из гвоздомета и после этого начинает видеть и разговаривать с Иисусом. Сын Божий убеждает девушку, что она избрана и что ей суждено предотвратить конец света.

Сроки производства сериала и дата выхода пока не уточняются.