Анастасия Лях .13 августа, 2021 8

Съемочная группа самого амбициозного и дорогого проекта в истории ТВ на днях покинула Новую Зеландию, в которой в очередной раз были выстроены декорации волшебного Средиземья, сообщает The Hollywood Reporter.

Студия Amazon полностью завершила продакшен первого сезона и приступает к постпродакшену. Съемки же второго сезона пройдут в Великобритании, в павильонах, где тоже будет воссоздан магический мир Толкина. В Новую Зеландию, где своего «Властелина колец» также снимал Питер Джексон, команда сериала в ближайшее время точно не вернется.

Такое решение связано с двумя факторами. Во-первых , производство в Новой Зеландии очень дорогое, а студия и так уже потратила 465 миллионов долларов, что беспрецедентно для истории телевидения. Во-вторых , из-за пандемии в Новой Зеландии действуют очень строгие карантинные ограничения, что сильно усложняет съемочный процесс, так как большинство актеров — британцы, вынужденные летать туда-сюда и всякий раз проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Подготовка к съемкам второго сезона стартует уже в начале следующего года. Премьера сериала состоится 2 сентября 2022 на стриминге Amazon Prime Video.