Съемочная группа самого амбициозного и дорогого проекта в истории ТВ на днях покинула Новую Зеландию, в которой в очередной раз были выстроены декорации волшебного Средиземья, сообщает The Hollywood Reporter.
Студия Amazon полностью завершила продакшен первого сезона и приступает к постпродакшену. Съемки же второго сезона пройдут в Великобритании, в павильонах, где тоже будет воссоздан магический мир Толкина. В Новую Зеландию, где своего «Властелина колец» также снимал Питер Джексон, команда сериала в ближайшее время точно не вернется.
Такое решение связано с двумя факторами.
Подготовка к съемкам второго сезона стартует уже в начале следующего года. Премьера сериала состоится 2 сентября 2022 на стриминге Amazon Prime Video.