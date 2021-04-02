Анастасия Лях .2 апреля, 2021 13

1 апреля, и это не шутка, завершился продакшен второго сезона хитового фэнтезийного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом. Теперь команда приступает к постпродакшену, в частности монтажу и наложению спецэффектов, которых в этом проекте тьма.

Напомним, первый сезон вышел на сервисе Netflix в декабре 2019 года. Сперва предполагалось, что новые серии поступят на стриминг в декабре 2020, но пандемия существенно сдвинула график. Съемки второго сезона неоднократно приостанавливаясь из-за заражения ковидом и непосредственно актеров, и членов съемочной команды. Теперь следующие эпизоды стоит ждать не раньше декабря 2021, а то и вовсе в первой половине 2022.