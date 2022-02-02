Анастасия Лях .2 февраля, 2022 2

На фото: Кадр из сериала "Мы все мертвы"

Американский стриминг обзавелся еще одним южнокорейским хитом. Вслед за «Игрой в кальмара» новый рекорд по просмотрам может установить зомби-сериал «Мы все мертвы».

Шоу стартовало 28 января и всего за один день возглавило рейтинг популярности среди сериалов Netflix в двадцати пяти странах. Такими темпами новый проект вполне может обогнать нынешнего рекордсмена по количеству просмотров — триллер про игру на выживание «Игра в кальмара».

«Мы все мертвы» — экранизация вебтуна (комикса для чтения на смартфоне) под названием «Сейчас в нашей школе». Действие происходит в обычной южнокорейской школе, куда проникает зомби-вирус , и школьникам, которые один за другим превращаются в ходячих мертвяков, приходится выживать в условиях зомби-апокалипсиса .