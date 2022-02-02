Американский стриминг обзавелся еще одним южнокорейским хитом. Вслед за «Игрой в кальмара» новый рекорд по просмотрам может установить
Шоу стартовало 28 января и всего за один день возглавило рейтинг популярности среди сериалов Netflix в двадцати пяти странах. Такими темпами новый проект вполне может обогнать нынешнего рекордсмена по количеству просмотров — триллер про игру на выживание «Игра в кальмара».
«Мы все мертвы» — экранизация вебтуна (комикса для чтения на смартфоне) под названием «Сейчас в нашей школе». Действие происходит в обычной южнокорейской школе, куда проникает
Отметим, что в 2016 году большим мировым хитом стал опять же южнокорейский