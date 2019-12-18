Анастасия Лях .18 декабря, 2019 2

Телезрители хорошо приняли сатиру на Ватикан под названием «Молодой Папа» от канала HBO, но возмутились комедийным шоу под названием «Первое искушение Христа» на платформе Netflix.

«Первое искушение Христа» — это бразильский комедийный сериал, по сюжету которого Иисус-гомосексуалист знакомит свою родню (папу Бога и мать Марию) с бойфрендом. При этом Мария, к примеру, здесь всячески развратничает и курит марихуану. Ну, и тому подобное.