Зрители потребовали закрыть сериал Netflix про Иисуса-гея
Анастасия Лях
.18 декабря, 2019
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На фото: Кадр из сериала "Первое искушение Христа"
Телезрители хорошо приняли сатиру на Ватикан под названием «Молодой Папа» от канала HBO, но возмутились комедийным шоу под названием «Первое искушение Христа» на платформе Netflix.
«Первое искушение Христа» — это бразильский комедийный сериал, по сюжету которого Иисус-гомосексуалист знакомит свою родню (папу Бога и мать Марию) с бойфрендом. При этом Мария, к примеру, здесь всячески развратничает и курит марихуану. Ну, и тому подобное.
Религиозная публика сочла шоу таким, которое оскорбляет чувства верующих, и потребовала его закрытия посредством Интернет-петиции, которая в настоящее время продолжает активно набирать подписи.
Если подписей будет реально очень много и разгорится скандал - Netflix вынуждены будут реагировать. Закрытие шоу и извинения это ещё ничего, ведь если бы шоу обижало не христиан, а мусульман - вероятно без жертв бы точно не обошлось. Думаю, создатели подобных шоу очень рискуют и могут реально пострадать от религиозных фанатиков.