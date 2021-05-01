Анастасия Лях .1 мая, 2021 10

Актриса Кристен Риттер, известная по сериалам «Джессика Джонс» и «Во все тяжкие», сама выступит режиссером сериала.

Как сообщает Deadline, Риттер поставит четыре эпизода восьмисерийного шоу «Девушка в лесу», которое выйдет на потоковом сервисе Peacock. Действие мистического хоррора развернется в одном из северо-западных американских штатов, в загадочной религиозной общине, которая якобы сдерживает живущих в лесу монстров от проникновения в большой мир. Главная героиня Кэрри, член общины, однажды решает сбежать, чтобы узнать правду.