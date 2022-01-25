Звезда «Фарго» присоединилась к сериалу по «Звездным войнам»
Анастасия Лях
.25 января, 2022
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На фото: Мэри Элизабет Уинстэд
Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса Мэри Элизабет Уинстэд (третий сезон сериала «Фарго», фильмы «Кловерфилд, 10», «Гемини», «Хищные птицы») присоединилась к Розарио Доусон в диснеевском сериале про Асоку Тано.
Напомним, это еще один сериал стриминга Disney+, основанный на вселенной «Звездных войн». Он является спин-оффом «Мандалорца». Также напомним, что Асока Тано в исполнении Доусон — это бывшая ученица Энакина Скайуокера (до того, как тот стал Дартом Вейдером).
О сюжете спин-оффа пока ничего неизвестно, кроме того, что действие развернется спустя пять лет после «Возвращения джедая». К роли Энакина вернется Хейден Кристенсен. Кого сыграет Уинстэд, не уточняется.