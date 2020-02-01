Актриса Имелда Стонтон сыграет английскую королеву Елизавету II в. заключительном сезоне титулованного сериала «Корона», сообщает Deadline.
Таким образом, Стонтон сменит на британском престоле актрис Клер Фой и Оливию Колман, которые поочередно воплотили образ монархини в предыдущих сезонах.
Также потоковый сервис Netflix подтвердил, что пятый сезон, в котором появится Стонтон, станет для шоу последним, хотя изначально планировалось выпустить шесть сезонов. Решение завершить проект принадлежит непосредственно создателю «Короны» Питеру Моргану.
Дата релиза пятого сезона пока не объявлена.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую