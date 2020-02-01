Анастасия Лях .1 февраля, 2020 8

На фото: Имелда Стонтон и королева Елизавета II

Актриса Имелда Стонтон сыграет английскую королеву Елизавету II в. заключительном сезоне титулованного сериала «Корона», сообщает Deadline.

Таким образом, Стонтон сменит на британском престоле актрис Клер Фой и Оливию Колман, которые поочередно воплотили образ монархини в предыдущих сезонах.

Также потоковый сервис Netflix подтвердил, что пятый сезон, в котором появится Стонтон, станет для шоу последним, хотя изначально планировалось выпустить шесть сезонов. Решение завершить проект принадлежит непосредственно создателю «Короны» Питеру Моргану.

Дата релиза пятого сезона пока не объявлена.