Анастасия Лях .21 января, 2020 7

Во втором сезоне фэнтезийного сериала «Ведьмак» сыграет Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в «Игре престолов».

Официально эта информация пока что не обнародована потоковым сервисом Netflix, однако один из создателей «Ведьмака» Стивен Серджик опубликовал в Инстаграме фотографию, на которой отметил Генри Кавилла, исполнителя роли Геральта из Ривии, Аню Чалотру, исполнительницу роли ведьмы Йеннифер, и Кристофера Хивью.

Вскоре Серджик удалил фото (видимо, по требованию боссов Netflix), но информация, естественно, успела распространиться по Сети.

Напомним, первый сезон «Ведьмака» вышел в декабре прошлого года и получал прохладные отзывы критиков. В настоящее время уже идет работа над вторым сезоном.