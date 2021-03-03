Анастасия Лях .3 марта, 2021 6

Как сообщает Deadline, актриса Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд, любовницы Оберина Мартелла, из «Игры престолов», присоединилась к актерскому составу предстоящего сериала «Кеноби».

Напомним, «Кеноби» — давно анонсированный проект, посвященный мастеру-джедаю из «Звездных войн» Оби-Вану Кеноби. В сериале его снова сыграет Юэн МакГрегор, исполнявший эту роль в трилогии приквелов. Действие шоу развернется спустя десять лет после событий, которыми завершился третий эпизод «Месть ситхов», то есть после того, как Энакин Скайуокер превратился в Дарта Вейдера. Последнего вновь сыграет Хейден Кристенсен.

Что за персонаж достался Индире Варме, не разглашается. Съемки должны стартовать уже в мае этого года. В режиссерском кресле находится Дебора Чоу, работавшая над несколькими эпизодами «Мандалорца».