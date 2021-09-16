Анастасия Лях .16 сентября, 2021 4

Энтони Маки, который сперва был во вселенной Marvel Соколом, а затем стал новым Капитаном Америка, присмотрел себе любопытный проект.

Как пишет Deadline, актер исполнит главную роль в сериале, основанном на серии видеоигр Twisted Metal («Скрежет металла»). Маки сыграет молочника по имени Джон Доу, который быстро говорит и быстро водит грузовик. Дабы получить билет в лучшую жизнь, он соглашается переправить через пустыню секретный груз. На пути ему попадется немало эксцентричных персонажей, в том числе безумный клоун-мороженщик .

Это будет боевик с элементами черной комедии и постапокалиптики. Сценарий написали авторы «Дэдпула» Пол Верник и Ретт Риз. Энтони Маки выступит не только исполнителем ведущей партии, но и продюсером.