Анастасия Лях .17 сентября, 2021 2

Актер Мэнди Пэтинкин, снимавшийся в популярных телешоу «Родина» и «Мыслить как преступник», исполнит главную роль в новом сериале стриминга Hulu «Career Opportunities in Murder and Mayhem», сообщает The Hollywood Reporter.

Название проекта можно перевести как «Карьерные возможности в убийствах и нанесении увечий». Действие развернется на борту круизного лайнера в Средиземном море, где произойдет загадочное убийство. Расследовать дело будет вышедший на пенсию некогда величайший детектив по имени Руфус Котсворт, которого и сыграет Пэтинкин.

Судя по всему, сериал в современном ключе будет наследовать славное детективное наследие Агаты Кристи, в частности романы про Эркюля Пуаро.