Анастасия Лях .22 января, 2022 5

Актер Джошуа Джексон, известный по сериалам «Грань» и «Любовники», присмотрел себе новый телепроект, сообщает Deadline.

Джексон появится в новом сериале от стриминга Paramount+ под названием «Роковое влечение». Это будет многосерийный ремейк одноименного полнометражного эротического триллера, вышедшего в 1987 году. В оригинале, напомним, сыграли Майкл Дуглас и Гленн Клоуз. Фильм рассказывал историю одного случайного адюльтера, который обернулся маниакальной одержимостью и впоследствии трагедией.

Джошуа Джексон исполнит роль, которую играл Дуглас. А на месте Гленн Клоуз окажется звезда «Мастеров секса» Лиззи Каплан. Шоураннером проекта выступит Александра Каннингам, ранее создавшая сериалы «Шанс» и «Грязный Джон».