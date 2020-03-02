Анастасия Лях .2 марта, 2020 4

Датский актер Ким Бодниа, известный по роли Мартина Роде в скандинавском детективном сериале «Мост», появится во втором сезоне «Ведьмака», сообщает Geek Tyrant.

Бодниа сыграет Весемира, старейшего и мудрейшего ведьмака, который был учителем и наставником Геральта из Ривии. Примечательно, что изначально руководство потокового сервиса Netflix, который занимается производством и трансляцией шоу, хотело привлечь более именитого актера. В частности, роль предлагалась Мадсу Миккельсену и Майклу Китону. Однако оба от участия в проекте отказались.

Напомним, съемки второго сезона уже стартовали. Генри Кавилл вернулся к образу Геральта, как и все остальные ведущие актеры первого сезона вернулись к своим ролям. Ранее было объявлено, что к составу присоединился норвежец Кристофер Хивью из «Игры престолов».