Анастасия Лях .9 апреля, 2021 6

Издание The Sun пишет, что Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в сериале «Шерлок», ведет переговоры, чтобы присоединиться к историческому телешоу «Корона».

Если переговоры увенчаются успехом, актер исполнит роль британского премьер-министра Тони Блэра. В шестом сезоне речь пойдет о конфронтации Блэра и королевы Елизаветы, которая имела место после трагической гибели принцессы Дианы.

Напомним, что на данный момент в эфир вышли четыре сезона. Съемки пятого должны стартовать в июле текущего года. Выход четвертого сезона сопровождался скандалом: королевская семья была возмущена тем, как авторы показали отношения Дианы и принца Чарльза. И сами члены семьи, и ее биографы назвали показанное в шоу ложью и спекуляцией, а создателей проекта — провокаторами в погоне за рейтингами.