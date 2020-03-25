Анастасия Лях .25 марта, 2020 5

Актер Майкл Бин, известный по роли Кайла Риза в первом «Терминаторе» и по фантастическому хоррору «Чужие», присоединился ко второму сезону диснеевского сериала «Мандалорец», сообщает Geek Tyrant.

Поскольку сюжет второго сезона держится в секрете, неизвестно, какая именно роль досталась Бину. Но по слухам, он сыграет некоего охотника за головами, который в прошлом каким-то образом был связан с главным героем в исполнении Педро Паскаля.

Напомним, ранее стало известно, что к телепроекту, основанному на вселенной «Звездных войн», присоединилась актриса Розарио Доусон. Она сыграет Асоку Тано, ученицу Энакина Скайуокера.

Релиз второго сезона «Мандалорца» запланирован на осень текущего года на потоковом сервисе Disney+.