Звезды «Игры престолов» воссоединятся на новом проекте
Анастасия Лях
.30 октября, 2021
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На фото: Джон Брэдли и Лиам Каннингэм в "Игре престолов"
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс готовят новое шоу под названием «Задача трех тел». На днях стало известно, кто в нем сыграет, пишет Deadline.
«Задача трех тел» — экранизация одноименного фантастического романа Лю Цысиня. Действие разворачивается в Китае после «культурной революции». Китайское правительство посылает в космос сигнал, чтобы установить контакт с внеземной цивилизацией. На сигнал-приглашение отзывается инопланетная раса, которой грозит вымирание. Пришельцы прибывают на Землю, скрывая свои истинные цели.
Роли в сериале исполнят Лиам Каннингэм и Джон Брэдли, которые в «Игре престолов» играли Давоса Сиворта и Сэма Тарли соответственно. Также в шоу снимутся Цай Чинь из «Шан-Чи и легенды десяти колец» и Бенедикт Вонг из «Доктора Стрэнджа».