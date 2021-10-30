Анастасия Лях .30 октября, 2021 4

На фото: Джон Брэдли и Лиам Каннингэм в "Игре престолов"

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс готовят новое шоу под названием «Задача трех тел». На днях стало известно, кто в нем сыграет, пишет Deadline.

«Задача трех тел» — экранизация одноименного фантастического романа Лю Цысиня. Действие разворачивается в Китае после «культурной революции». Китайское правительство посылает в космос сигнал, чтобы установить контакт с внеземной цивилизацией. На сигнал-приглашение отзывается инопланетная раса, которой грозит вымирание. Пришельцы прибывают на Землю, скрывая свои истинные цели.