«Атлантида» Васяновича выйдет раньше, чем планировалось

Анастасия Лях .6 апреля, 2020 10

Антиутопия Валентина Васяновича «Атлантида», украинский прокат которой был намечен на 19 ноября, выйдет на экраны чуть раньше, а именно 5 ноября, сообщают пресс-службы Госкино и компании-прокатчика «Артхаус Трафик».

Напомним, «Атлантида» — история, разворачивающаяся в ближайшем будущем, а именно в 2025 году, когда Украина якобы победила в войне с Россией и отвоевала Донбасс обратно. Однако вся территория опустошенного региона теперь признана непригодной для жизни. И в этой новой зоне отчуждения зарождается любовь.

«Атлантида» уже получила с десяток престижных международных наград, но главный ее трофей — победа на Венецианском кинофестивале в параллельной конкурсной программе «Горизонты».

Васянович, известный по фильмам «Обычное дело», «Креденс», «Уровень черного», выступил сценаристом, постановщиком, оператором и сопродюсером. Все роли исполнили непрофессиональные актеры.