Анастасия Лях .1 марта, 2022 10

Британский актер на днях удостоился звезды на Аллее славы, пишет Variety. Помимо благодарности за оказанную честь Камбербэтч высказал поддержку украинцам.

«Не могу в этот счастливый для меня день умолчать о грустном. Не могу не выразить мою поддержку Украине… Но сейчас мало просто высказывать мнение и оказывать словесную поддержку, мало просто ужасаться происходящему и молиться. Сейчас нужно действовать. Каждый из нас как гражданин мира должен сделать все от него зависящее».