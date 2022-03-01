Британский актер на днях удостоился звезды на Аллее славы, пишет Variety. Помимо благодарности за оказанную честь Камбербэтч высказал поддержку украинцам.
«Не могу в этот счастливый для меня день умолчать о грустном. Не могу не выразить мою поддержку Украине… Но сейчас мало просто высказывать мнение и оказывать словесную поддержку, мало просто ужасаться происходящему и молиться. Сейчас нужно действовать. Каждый из нас как гражданин мира должен сделать все от него зависящее».
Камбербэтч далеко не единственный голливудский деятель, кто морально поддержал Украину. Например, Майкл Дуглас появился на церемонии вручения премий Актерской гильдии с