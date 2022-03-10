Бенедикт Камбербэтч развернул украинский флаг на кинофестивале в Санта-Барбаре
Анастасия Лях
.10 марта, 2022
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На фото: Бенедикт Камбербэтч на кинофестивале в Санта-Барбаре
Британский актер развернул сине-желтый флаг на сцене международного кинофестиваля в Санта-Барбаре, который этими днями проходит в штате Калифорния.
Напомним, ранее Камбербэтч высказал поддержку Украине, борющейся за свободу от российских оккупантов, когда получал именную звезду на Аллее славы. Тогда актер призвал весь мир помочь Украине не словом, не молитвами, а конкретными действиями. И тогда же один из фанатов подарил артисту украинский флаг.
В Санта-Барбаре Камбербэтч удостоился награды за весомый вклад в киноискусство. Со статуэткой в руке актер развернул сине-желтый флаг и прокричал «За Украину!».