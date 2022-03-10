Анастасия Лях .10 марта, 2022 11

На фото: Бенедикт Камбербэтч на кинофестивале в Санта-Барбаре

Британский актер развернул сине-желтый флаг на сцене международного кинофестиваля в Санта-Барбаре , который этими днями проходит в штате Калифорния.

Напомним, ранее Камбербэтч высказал поддержку Украине, борющейся за свободу от российских оккупантов, когда получал именную звезду на Аллее славы. Тогда актер призвал весь мир помочь Украине не словом, не молитвами, а конкретными действиями. И тогда же один из фанатов подарил артисту украинский флаг.