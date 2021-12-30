Анастасия Лях .30 декабря, 2021 12

На фото: Кадр из фильма "Безумная свадьба 3"

Заключительная часть комедийной трилогии «Безумная свадьба» от режиссера Любомира Левицкого, вышедшая на экраны 25 февраля 2021, официально стала самым кассовым украинским фильмом уходящего года.

Стоит отметить, что на момент релиза в Украине действовали карантинные ограничения, и допустимая заполняемость кинозалов равнялась пятидесяти процентам.

«Безумная свадьба» — единственная трилогия в истории украинского кино. И каждый из трех фильмов становился в свой год самым кассовым. Первый заработал 54,9 миллиона гривен, второй — 41,3 миллиона гривен, а третий — 28,9 миллиона. В общей сложности франшиза принесла создателям 125 миллионов гривен.