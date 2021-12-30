Заключительная часть комедийной трилогии «Безумная свадьба» от режиссера Любомира Левицкого, вышедшая на экраны 25 февраля 2021, официально стала самым кассовым украинским фильмом уходящего года.
Стоит отметить, что на момент релиза в Украине действовали карантинные ограничения, и допустимая заполняемость кинозалов равнялась пятидесяти процентам.
«Безумная свадьба» — единственная трилогия в истории украинского кино. И каждый из трех фильмов становился в свой год самым кассовым. Первый заработал 54,9 миллиона гривен, второй — 41,3 миллиона гривен, а третий — 28,9 миллиона. В общей сложности франшиза принесла создателям 125 миллионов гривен.