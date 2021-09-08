Таня Гончаренко .8 сентября, 2021 6

На фото: Кадр из фильма "Почему я жив"

Трейлер нового фильма от режиссера Виллена Новака "Почему я жив" ("Чому я живий") представлен на официальной странице ГосКино в Facebook.

Фильм рассказыевает о любви на фоне предстоящей войны и религиозных разногласий. В довоенном Мариуполе — небольшом городе на берегу Азовского моря — 17-летние Фрося и Лёнчик находятся в водовороте первой страстной любви и мечтают пожениться. Но Фрося — украинка, а Ленчик — еврей. Отца девушки это не устраивает и он отказывается принять в семью иноверца. В целом лента призывает к терпению и человечности, взаимовыручке и любви.

Картина снята по мотивам автобиографического рассказа "Тепер я турок, не козак..." писателя Евгения Митько, который родился в Мариуполе в 30-х годах и прошел окупацию. Сценарий Митько написал еще в конце 90-х и захотел, чтобы режиссером картины выступил именно классик украинского кинематографа Виллен Новак («Вторжение», «Гу-га», «Принцесса на бобах «). И только сейчас его реализовали.

В главных ролях снимались Роланд Мишко, Виктор Жданов, Ирина Мельник, Анастасия Маркив, Алексей Горбунов, Георгий Делиев и другие.

Премьера фильма состоится 4 ноября.